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أخبار الجزائر

13 ضحية في حادث مرور بوهران

بقلم عايدة.ع
13 ضحية في حادث مرور بوهران
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أصيب 13 شخصا كحصيلة أولية  في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 32أ مدخل بن عقبة، بلدية حاسي بونيف و دائرة بئر الجير بولاية وهران.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا40د ، من اجل حادث  إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة على مستوى الطريق الولائي  رقم 32أ مدخل بن عقبة، بلدية حاسي بونيف ودائرة بئر الجير.

حيث خلف الحادث إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 62 سنة. تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى قديل.

كما أشارت مصالح الحماية المدنية أن العملية جارية.

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