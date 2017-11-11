كأنه رحل بالأمس، هكذا يشعر غالبية الفلسطينيين حينما تحين ذكرى رحيل قائدهم الرمز ياسر عرفات “أبو عمار”.

مع كثير من الذكريات والحنين لمواقفه البطولية ولشخصيته الوطنية.

التي أجمع كل من عاصره، أنه شخصية لن تتكرر في تاريخ الشعب الفلسطيني.

ويعد ياسر عرفات واسمه الحقيقي محمد القدوة، واسمه الحَرَكي “أبو عمار”، أحد رموز حركة النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال.

وهو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب في عام 1996.

والقائد العام لحركة “فتح”، أكبر الحركات داخل منظمة التحرير.

ونهاية عام 2004 مرض ياسر عرفات بعد سنتين من حصار الجيش الصهيوني له داخل مقره برام الله، ودخل في غيبوبة.

وتوفي عرفات في الحادي عشر من نوفمبر لعام 2004 بباريس، ولم يحدد سبب الوفاة.

وقال الأطباء إن سبب الوفاة تليف الكبد، وسط شكوك بتعرض عرفات للتسمم.