13 في «الباك» ما دير والو.. والطبّ لطويل العمر!

النهار تنشر بالتفاصيل معدلات المشاركة في الترتيب للالتحاق بالجامعات

14 للالتحاق بالصحافة.. 12 لدراسة الحقوق.. و15 للمدارس الوطنية العليا

4 تخصصات جديدة لطلبة «الباك» في حال عدم تلبية طلباتهم الأولى

وزارة التعليم العالي أبقت على معدلات الالتحاق بالتخصصات الأكثر طلبا مجهولة

أبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على معدلات الالتحاق بالتخصصات التي يكثر عليها الطلب مجهولة بالنسبة للحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، ويتعلق الأمر بكل من الطب والصيدلة وطب الأسنان والمدارس العليا للأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاثة.

ولم يتضمّن المنشوران الوزاريان رقم 4 ورقم 5 لسنة 2018، المتعلّقان بالتسجيل الأوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 واللذان اطّلعت «النهار» على نسخة منهما، المعدلات الدنيا للالتحاق ببعض الفروع التي يكثر عليها الطلب من قبل الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا وكذا أوليائهم، ويتعلق الأمر بفروع العلوم الطبية والمدارس العليا للأساتذة.

واكتفى المنشوران بذكر أن «الترتيب يتم على أساس المعدل العام المحصّل عليه في امتحان البكالوريا، وللمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل العام المتحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق المعدل الذي سيحدّد بعد نتائج بكالوريا 2018»، وهذا بالرغم من أن انطلاق التسجيلات الأولية عبر الخط سيكون بداية من يوم غد، وهو ما سيشكّل ضغطا إضافيا على الطلبة وأوليائهم.

ومن ضمن الفروع التي تم تحديد معدلات الالتحاق بها، فرع الطيران، وللمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 13 من 20، إلى جانب أن تكون علامة الرياضيات أو الفيزياء المحصل عليها في امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 10 من 20.

ويشترط على الراغبين في الالتحاق بفرع المحروقات وفرع الصناعات البتروكيميائية الحصول على معدل البكالوريا يفوق أو يساوي 14 من 20، أما فرع الإلكترونيك فيجب أن يكون المعدل يفوق 15 من 20، وأن تكون علامة اللغة الإنجليزية تفوق أو تساوي 12 من 20.

وبخصوص التخصصات التي يضمنها ميدان الرياضيات والإعلام الآلي، فينبغي أن يكون المعدل العام المتحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 13 من 20، إضافة لذلك، يجب أن تكون علامة الرياضيات المحصل عليها في البكالوريا تساوي أو تفوق 11 من 20، أما تخصصات ميدان علوم الطبيعة والحياة، فينبغي أن يكون المعدل يفوق 12 من 20.

في حين على الراغبين في الالتحاق بفرع العلوم الإسلامية «شريعة» الحصول على معدل يفوق 12 من 20، أما ميدان هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة، فينبغي أن يكون المعدل العام المتحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 13 من 20، أما ميدان الحقوق وعلوم السياسية فللمشاركة في الترتيب يجب أن يكون معدل البكالوريا يساوي أو يفوق 12 من 20.

وبخصوص فرع الترجمة فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا يساوي أو يفوق 13 من 20، مع شروط إضافية تتعلق بوجوب أن تكون العلامات المحصل عليها في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية تفوق أو تساوي 13 من 20، أما فرع العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 12 من 20.

من جهة أخرى، فقد ارتفع معدل الترتيب للالتحاق بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا بكل الفروع ليصل إلى معدل 15 من 20، على غرار المدرسة العليا للعلوم التطبيقية، والمدرسة العليا للإعلام الآلي، إلى جانب المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية وكذا المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

من جانب آخر، تم تحديد فترة التأكيد أو إعادة توجيه من 8 إلى 12 أوت 2018، وللتأكيد فإن المترشح مجبر على تأكيد توجيهه خلال هذه المرحلة، وإذا كان توجيهه خاضعا لاختبار أو مقابلة أو تحصل على الاختيار الرابع، فإنه معني بإعادة التوجيه، حيث أنه وإذا كان من ضمن الحالات الآتية، يجب عليه إدراج أربع رغبات جديدة أخرى، باحترام شرط إدراج اختيار واحد على الأقل في مسار لليسانس، وهي في حالة غياب أو إخفاق في اختبار أو مقابلة، إن لم يتحصل على أي اختيار من الاختيارات الأربعة، أي صفر اختيار، وإذا تحصل على اختياره الرابع، ويرغب في تغييره.