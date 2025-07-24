13 قتيلا في حوادث مرور وغريقين في يوم واحد!

كشفت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس، في حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. أن مختلف وحداتها عبر الوطن سجّلت 4264 تدخل بمعدل تدخل واحد كل 20 ثانية.

ففي حوادث المرور سجّلت 239 تدخل إثر حوادث سجلت بمختلف مناطق الوطن. أسفرت عن 13 حالة وفاة و 291 جريح.

و في حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية 934 تدخل. أسفر عن انقاذ 652 شخص و انتشال جثة ضحيتين.

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