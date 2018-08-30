13 قتيلا وإصابة أزيد من 300 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع واحد

لقي 13 شخصا مصرعهم وجرح 303 آخرون في 261 حادث مرور تم تسجيلها على مستوى المناطق الحضرية للوطن خلال الأسبوع الماضي

وبحسب بيان صادر عن مصالح الأمن الوطني فإن أسباب هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى الى العنصر البشري بنسبة

تزيد عن 96 بالمائة.

وهذا نتيجة عدم احترام مسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق أثناء السياقة بالإضافة الى عوامل أخرى مرتبطة بالمركبة أو المحيط.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي تبين أن حصيلة الحوادث عرفت ارتفاعا قدر بزيادة 3 وفيات و6 حوادث و6 جرحى.