13 قيد الإخماد.. تسجيل 173 حريقا عبر الوطن

سجلت مصالح الحماية المدنية 173 حريقا عبر الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم إخماد 160 حريقا و13 قيد الإخماد.

ونشرت الحماية المدنية الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وبساتين النخيل من يوم 18 إلى 19 جويلية 2026. أين تم تسجيل 173 حريقاً، تم إخماد 160 حريقا، و13 أخرى قيد الإخماد.

وتتوزع الحرائق المتبقية كالآتي: سكيكدة: 06 حرائق. بجاية: حريقان، عنابة: حريق واحد، البليدة: حريق واحد. سوق أهراس: حريقان. برج بوعريريج: حريق واحد.

وقد تم بولاية عنابة تسجيل حريق ببلدية سرايدي بسيدي بومدين، حيث لا يزال متواصلاً ونشطاً مع وجود تهديد على إحدى القرى، وتم طلب الدعم الجوي. وبولاية البليدة على مستوى بلدية حمام ملوان، الحريق لا يزال متواصلا ونشطا في الميدان كعملية جارية.

أما بولاية سكيكدة في بلدية عين قشرة “منطقة صفصافة” الحريق متواصل ونشط مع وجود تهديد على إحدى القرى، وتم طلب الدعم الجوي. وبلدية الشرايع “مناطق لقبيبة، تامنار، والحمايل” الحريق لا يزال متواصلاً. حيث تم تأمين وحماية خط أنبوب غاز “غازودوك” طيلة الليل. كما تم طلب الدعم الجوي في منطقة تامنار. وفي بلدية عين شرشار “منطقة فرفور” حريق غابة متواصل ونشط في الميدان.

وفي ولاية الطارف ببلدية الشافية “المكان المسمى المناصرية” الحريق حالياً في مرحلة المعالجة وإخماد بقايا الجمرات والدخان “تحت السيطرة”.

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