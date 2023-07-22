13 مبارزا يمثلون الجزائر في البطولة العالمية للمبارزة

يشارك المتخب الوطني للمبارزة، في البطولة العالمية المقرر اقامتها بمدينة ميلان الإيطالي في الفترة ما بين 22 إلى 30 جويلية الجاري.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن المنتخب الوطني سيشارك في هذه البطولة العالمية بثلاثة عشر مبارز ومبارزة.

كما أوضح ذات المصدر، بان الجزائر يتشارك في ثلاثة اختصاصات وهي سيف الحسام، سيف المبارزة، وسيف الشيش.

يذكر ان المنتخب الوطني للمبارزة، أنهى مشاركته في الطبعة الاخيرة للألعاب العربية في صدارة الترتيب برصيد خمسو ميداليات ذهبية، فضية واحدة، وثلاثة برونزيات.