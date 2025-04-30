13 متهما ضمن شبكة إجرامية يقودها “المدير” حاولت إغراق العاصمة بـ20 كلغ كوكايين

من المقرر أت تباشر محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. في محاكمة شبكة إجرامية تضم 13 متهما ينشطون في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين”. على مستوى الجهة الوسطى لولاية الجزائر التي حاول المتهمون اغراق أحيائها بكمية معتبرة من المخدرات. عثر عليها صدفة في إحدى شواطى جيجل.

حيث يمثُل المتهمون أمام هيئة المحكمة في محاكمة استئنافية، بعد استئناف الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. والتي قضت بتسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 20 سنة سجنا والبراءة.

كما أصدر رئيس الجلسة أحكاما غيابية للمتهمين الفارين “ع.أ”،و” ب.ل” بإدانة كل واحد منهما بالسجن المؤبد. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهما وهذا لمتابعة المتهمين جميعهم بجناية حيازة ونقل، تخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة وادخال النقود وأوراق نقدية ذات سعر قانوني مزوّرة بالاقليم الوطني، وتببيض الأموال.

“كيس كوكايين تلفظه أمواج البحر”

ويكشف ملف الحال، أن عملية الإطاحة بالمتهمين الذين معظمهم ينحدرون من ولاية جيجل، بعد إبرام صفقة بيع 20 كلغ من “الكوكايين” لترويجها بأحياء بإقليم العاصمة. في صفقة مربحة قدرت بـ1 مليار و800 سنتيم، بعد العثور على الكمية بطريقة عرضية في شاطئ ” منصورية” بجيجل.

وانطلقت تحريات الشرطة بناءً على معلومات مؤكدة عن نشاط شبكات إجرامية للاتجار غير الشرعي للمخدرات. وتمكن المحققون من تحديد هوية كل من المدعو “غ. م” المكنى “ميمي”، و “ب. ي” اللذان كانا بصدد عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من المخدرات الصلبة على مستوى الجهة الوسطى لولاية الجزائر.

وبتاريخ 26/12/2022 إلتقى كلا المتهمين على مستوى شارع محمد بلوزداد مستعملين مركبة من نوع “ابيزا”. حيث تم توقيف ” ب.ي” بالقرب من مدخل حديقة التجارب الحامة، في حين تمكن مرافقه “غ.محمد” من الفرار.

وكللت العملية بحجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين ” وزنها حوالي 1.50 كلغ ملفوفة بشريط بلاستيكي بداخل حقيبة ظهرية، وميزان الكتروني. بالإضافة كذلك إلى بطاقة لفتح باب غرفة بفندق الواحات (أوازيس) بالعاصمة.

وقائع القضية

وفي إطار التحقيق تبيّن أن المدعو “ص. محمود” ، يعتبر عنصر حماية للشبكة ومرافقته المسماة ” ل. ب”، كعنصر تمويه، يعد قريب المدعو” ب. يوسف”.

كما أفضت التحريات الأولية مع المدعو “ب. يوسف” إلى أن الكمية المضبوطة بحوزته جلبها من أحد الأشخاص المقيمين بمدينة “زيامة منصورية” بجيجل يسمى ” المدير”. وهو من قام بإحضارها من عنده بتاريخ 26/12/2022 بغرض بيعها وتوزيعها بإقليم ولاية الجزائر.

وأضاف المتهم، أنه جرى الاتفاق معه على مبلغ مالي قدره 75 مليون مقابل الكيلو غرام الواحد. وتمكن رجال الشرطة عن طريق “ب. يوسف”، من استدراج ” المدير” وتم توقيفه بشارع ديدوش مراد بالعاصمة. والمدعو “ب. هشام” ، الذي كان بمعية مرافقه المدعو “ب.ياسين”. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 16 الف دج.

وخلال التحريات الأولية مع المدعو “ب. هشام”، أنه منذ قرابة شهرين عثر صدفة على حوالي 20 كلغ من المخدرات الصلبة ” كوكايين”. وخلالها قام بتوزيعها على أفراد الشبكة بغرض بيعها، حيث قام بتسليم 4 كلغ منها للمدعو ” ب.يوسف” الذي كان يتولى نقلها وتوزيعها على متن سيارته باقليم العاصمة. و5 كلغ أخرى سلمها للمدعو ” أكرم.ش” المقيم بالرغاية الذي تكفل ببيعها للمدعو ” أنيس” المقيم ببرج الكيفان بالعاصمة. كما تم منح ما وزنه 12 كيلو للمدعو ” وليد” المقيم بالشراقة.

أما بخصوص الكمية الكمية المتبقية، فأكد أنها متواجدة حاليا على مستوى المخزن الخاص به الكائن بمدينة “العوانة القديمة. هاته الكمية من المخدرات الصلبة تعود ملكيتها لقريبه “ب.فاتح” المقيم باب الوادي.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم توقيف ” ب.فؤاد” بتاريخ 28/12/2022، في حدود الساعة 03 ما و 00 د صباحاً، على مستوى بلدية العوانة ولاية جيجل، وضبط بحوزته قالبين ملفوفين بشريط بلاستيكي شفاف من مادة الكوكايين، قدر وزنها بحوالي 2 كلغ.

الإطاحة بأفراد الشبكة واسترجاع أموال طائلة

في سياق التحريات أيضا، تم استرجاع مبلغ مالي قدر بـ 629 مليون سنتيم عائدات إجرامية عثر عليها في منزل المتهم ” ب.هشام” هذا الأخير أقر لرجال الشرطة كمية الكوكايين لفظتها امواج البحر بشاطئ منصورية واستولى ابن عمه المدعو “ب. فاتح”. كونه على علم وإطلاع بجميع أمور الملاحة البحرية ، والذي قام بتخزينها على مستوى أحد المناطق الجبلية بالمكان المسمى الكهوف العجيبة بمدينة زيامة منصورية ولاية جيجل، برفقة أحد أصدقائه.

مضيفا المتهم أنه بعد عملية التخزين بدأ بتسويقها تدريجيا على مستوى اقليم ولاية الجزائر.

وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني، و كذا أمن دائرة جديوية تم حجز واسترجاع مركبة من “فولسفاكن” مسجلة باسم المدعو “ب.يوسف” بجميع وثائقها.

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