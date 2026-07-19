13 مصاب في حريق عدادات كهربائية بتيزي وزو

أصيب 13 شخصاً بضيق في التنفس إثر حريق شبّ صباح اليوم الأحد داخل خزانة للعدادات الكهربائية بعمارة سكنية وسط مدينة أزفون بولاية تيزي وزو.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت في حدود الساعة الثامنة صباحا، من أجل إخماد الحريق وإسعاف الضحايا. حيث تبين أن النيران اندلعت داخل خزانة عدادات لعمارة سكنية تتكون من طابقين أرضيين وأربعة طوابق.

وأسفر الحادث عن تسجيل 13 إصابة بحالات اختناق وضيق في التنفس نتيجة استنشاق الدخان الكثيف. حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان قبل إجلائهم وتحويلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل سيارتي إسعاف، إلى جانب شاحنات الإطفاء للسيطرة التامة على الحريق.