13 مغتربا يشتبه إصابتهم بكورونا يتسببون في توقيف قطار وهران بالبليدة

توقف قطار قادم من محطة ولاية وهران، نحو العاصمة، منذ الساعة الواحدة زوالا، بمحطة البليدة، على متنه 13 مغتربا، يشتبه إصابتهم بكورونا.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الأشخاص المشتبه إصابتهم بكورونا، مغتربون في اسبانيا، رفضوا النزول من القطار، بعد ظهور أعراض الإصابة عليهم.

وحسب ذات المصادر، فإن هؤلاء الشباب، تم ترحيلهم من اسبانيا عن طريق ميناء وهران.

وأشارت مصادر “النهار”، أنه سيتم اخراج المغتربين المشتبه إصابتهم بكورونا، بالقوة من القطار، حيث تجاوز توقف القطار 3 ساعات.

وحسب مصادر “النهار”، فقد فتحت مصالح الامن تحقيقا، متسائلة كيف تم سماح لهم بخروج من الميناء، وركوبهم القطار.