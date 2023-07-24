13 ملاكما يمثلون الجزائر في البطولة الإفريقية بالكاميرون

يشارك المنتخب الوطني الجزائري بثلاثة عشر ملاكما، في البطولة الإفريقية للملاكمة، المقررة بالكاميرون في الفترة ما بين 25 جويلية إلى 6 أوت.

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني المشكلة من سبعة ملاكمين، وستة ملاكمات، اليوم الإثنين، إلى الكاميرون، تحسبا لمشاركتهم في هذه البطولة الإفريقية.

كما اوضحت (و.أ.ج)، بأن هذه البطولة الإفريقية مخصص للأكابر فقط، بمشاركة ملاكم واحد فقط في كل وزن لدى الجنسين.

يذكر أن المنتخب الوطني للملاكمة، توج بلقب الألعاب العربية دورة 2023، التي جرت بالجزائر، بحصده 18 ميدالية.