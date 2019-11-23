13 ميدالية للجزائر بعد 5 أيام من البطولة الإفريقية للرماية

حصلت الجزائر على 13 ميدالية، بعد خمسة أيام من مجريات الطبعة الـ14 للبطولة الإفريقية للرمي الرياضي، أكابر، ذكور وإناث، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

و مع دخول البطولة يومها الخامس قبل أن يسدل الستار على فعالياتها يوم الإثنين المقبل، يبقى منتخب مصر يسيطر بـ”إمتياز” على مجريات البطولة التي حصد خلالها 35 ميدالية منها 19 ذهبية، تليها تونس بـ8 ميداليات منها أربعة ذهبية، ثم جنوب افريقيا بـ6ميداليات منها واحدة ذهبية فيما تحتل الجزائر المرتبة الرابعة بمجموع 13 ميدالية منها تسع فضيات.

و تجري الطبعة الـ14 للبطولة الافريقية للرمي الرياضي المؤهلة لألعاب طوكيو 2020، بمشاركة أزيد من 170 رياضي ورياضية يمثلون 13 دولة إفريقية.