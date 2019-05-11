13 نائبا و6 وزراء في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني

بعض الوزراء طالبوا معاذ بوشارب بتأجيل الجلسة

وجد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، ووزراء الحكومة المغضوب عليهم، أنفسهم في حرج كبير داخل قبة البرلمان.

التي غاب عنها أكثر من 450 نائب من مختلف التشكيلات السياسية معارضة وموالاة.

وحسب ما تسرب من معلومات، فإن عددا من الوزراء الستة الذين كانوا حاضرين، فقد طالبوا رئيس المجلس الشعبي الوطني بتأجيل الجلسة، إلا أن الأخير رفض الأمر وتمسك بالجلسة.

أما النواب الحاضرون فقدموا تبريرات حضورهم على غرار النائب عقيلة رابحي، حيث قالت النائب من جبهة التحرير الوطني إنها حضرت الجلسة.

لكنها امتنعت عن طرح أسئلتها الشفهية، فيما قال نائب آخر «يجب أن أحضر ماذا أفعل في البيت، هل أتقاضى أجري من دون أن أعمل».

وتأتي مقاطعة النواب معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني للجلسة .

التي حضرها فقط النواب أصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات لمطالبة رئيس المجلس معاذ بوشارب بتقديم استقالته.

يذكر أن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني.

وقعوا بيانا أمس الأربعاء يطالبون فيه معاذ بوشارب بالاستقالة من منصبه.