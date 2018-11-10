13 نقابة مستقلة تؤسس كونفدرالية النقابات الجزائرية 

تم اليوم السبت، بالجزائر العاصمة تأسيسية إنشاء كونفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 13 نقابة مستقلة منبثقة عن قطاعات مختلفة.

و تم تنظيم الجمعية العامة التأسيسية بمقر الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، التي أفضت إلى إنشاء كونفدرالية النقابات الجزائرية.

والتي تضم 13 نقابة مستقلة تمثل أساسا قطاعات التربية، التكوين المهني، التعليم العالي، الصحة، النقل و البريد إضافة إلى الأئمة.

و أبرز ممثلو النقابات في تدخلاتهم دور الكونفدرالية على الساحة النقابية للبلاد، أن الهدف الأساسي يتمثل في المساهمة بتكريس سياسة الحوار الإجتماعي و التشاور و تحديد قاسم مشترك لصالح التضامن.

و إعتبرت النقابات أن الأمر يتعلق بالرد على إنشغالات العمال و الدفاع عن حقوقهم في إطار الحوار البناء.

بغرض المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية الوطنية و في تحقيق الانسجام الإجتماعي و إستقرار البلاد.

و من المنتظر أن تتوج أشغال الجمعية بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي و تنصيب المكتب التنفيذي و المنسق الوطني للكونفدرالية.