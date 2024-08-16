13 وفاة في الحوادث خلال اليوم الأخير!

لقي 13 شخصا حتفهم، في عدة حوادث مرور وغرق وإنفجار غاز، وقعت خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، 4055 تدخل بمعدل تدخل كل 21 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 217 تدخل، خلفت 280 جريح و9 وفيات.

كما سجلت مصالح الحماية، 1025 تدخل في حوادث الغرق، تم من خلالها إنقاذ 779 شخص فيما تم تسجيل حالة وفاة.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انفجار قارورة غاز البوتان متبوع بحريق بولاية الجزائر.

وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في إنفجار غاز بالعاصمة

لقي 3 أشخاص حتفهم، وإصيب 11 آخرين منهم، في حادث إنفجار غاز البوتان متبوع بحريق. في بناية R+01 بجسر قسنطينة ببلدية بئر مراد رايس في العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، على الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس.

كما تمثل الحادث في إنفجار غاز البوتان متبوع بحريق في بناية R+01 بجسر قسنطينة. ببلدية بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.

كما تمت العملية بحضور، الأمين العام لوزارة الداخلية، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. ووالي ولاية الجزائر، ورئيس ديوان وزارة الداخلية.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية، 8 شاحنات تدخل، و5 سيارات إسعاف، وسيارة قيادة. وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة.