13 وفاة في 222 حادث مرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني في الفترة الممتدة من 02 إلى 08 جانفي الجاري ، 222 حادث مرور عبر الوطن.

أدى إلى وفاة 13 شخصا، وجرح 242 آخرين بجروح متفاوتة.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ08 حوادث.

بينما انخفض عدد الجرحى بـ 16 جريحا، في حين سجل نفس عدد الوفيات بـ 13 حالة.

وتفيد دراسات للمصالح المختصة للأمن الوطني، أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة 97.30بالمائة.

إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.