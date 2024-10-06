13 وفاة و994 جريحا في الحوادث منذ بداية أكتوبر!

لقي 13 شخصا حتفهم، وأصيب 994 آخرين، في 812 حادث مرور تم تسجيله، منذ بداية شهر أكتوبر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإنه ولتفادي حوادث المرور، يُفضّل تقديم وقت الخروج ببضع دقائق. فهذا يمنحك وقتًا كافيًا للتعامل مع أي ازدحام مروري أو ظروف غير متوقعة على الطريق. مما يُقلّل التوتر ويساعدك على القيادة بتركيز وهدوء.

ونصحت ذات المصالح، بتجنُّب الاستعجال والضغط النفسي، مما يقلّل من فرص ارتكاب الأخطاء. وبالتالي يعزز سلامة السائق، وسلامة الآخرين على الطريق.