13 يورو شهريا للحصول على خدمات Facebook وInstagram بهذه الدول

لعدة ساعات، شاهد مستخدمو فيسبوك وإنستغرام الأوروبيون نافذة. تطلب منهم دفع اشتراك شهري، أو الاستمرار في رؤية الإعلانات.

وكما أعلنت شركة Meta، الشركة الأم للمنصتين، يمكن لمستخدمي الإنترنت الأوروبيين الآن. الاختيار بين أن يتم تعقبهم عبر الإنترنت لرؤية الإعلانات المستهدفة المعروضة. أو رفض جمع بياناتهم الشخصية. لكن بشرط واحد: دفع مبلغ 13 يورو شهريًا من الجوال، أو 10 يورو شهريًا من الكمبيوتر.

وعلى تويتر، بدأ مستخدمو الإنترنت الأوروبيون في نشر لقطات شاشة للاقتراح الجديد من فيسبوك وإنستغرام. يجب على جميع مستخدمي الإنترنت المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي رؤية الرسالة تظهر خلال الأيام القادمة.

إن الاختيار من جانب ميتا هو في الواقع أبعد ما يكون عن كونه تجاريًا بحتًا. ويأتي ذلك بعد حكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)، بتاريخ 4 جويلية 2023.

وفي الوثيقة، يعتقد القضاة أن الشركة ملزمة بطلب موافقة مستخدمي الإنترنت صراحةً من أجل جمع بياناتهم الشخصية.

كما هو منصوص عليه في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، اللائحة الأوروبية بشأن البيانات الشخصية. لم يتم القيام بذلك منذ دخول اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ في ماي 2018.

لكن في حكمها، ترى محكمة العدل الأوروبية أنه من الممكن أن يطلب فيسبوك وإنستغرام الدفع. في حالة رفض هذا التتبع.

وبالتالي فإن تنفيذ هذا الاشتراك المدفوع من خلال منصتي Meta يتوافق مع هذا القيد القانوني الجديد. الذي يجب على الشركة احترامه.

وفي ظل عدم القدرة على فرض هذا البديل المدفوع على القاصرين. توقف فيسبوك وإنستجرام عن الإعلان عن الحسابات التي تقل أعمارها عن 18 عامًا.

وفقًا لأحدث الأرقام من Meta، فإن جمع البيانات من مستخدم أوروبي يجلب 6 يورو شهريًا. ولذلك سيتعين على الأخير أن يدفع أكثر بكثير إذا اختار حماية خصوصيته.