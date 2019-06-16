13.03 بالمئة غيابات في أول أيام امتحانات “الباك” في الوادي

أكد مدير التربية لولاية الوادي عبد المجيد بن قداش، أن صبيحة اليوم الأول من البكالوريا عرف تسجيل نسبة غياب قدرت بـ 13.03 بالمئة،من مجموع 18 الف و67 مترشح.

حيث غاب 102 مترشح متمدرس من مجموع 10آلف و187 مترشح بنسبة قدرت بـ 1.80 بالمئة، فيما شكلت الغيابات لدى الأحرار غياب 2243 مترشح من مجموع 7880 مترشح أين وصل النسبة إلى 28.46 بالمئة.

ووصل الأمر إلى حضور مترشح وحيد في حجرة لوحده في مراكز، فيما لم تسجل أي حالة غش أو تأخر خلال الفترة الصباحية.

ويعود حسب ذات المترشح لاقتراب المراكز وانشاء مراكز للمترسحين خاصة في الولاية المنتدبة والحدودية اضافة التوعية في الوصول الى المراكز قبل الوقت المحدد .