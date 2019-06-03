130 ألف جزائري تزوجوا وتطلقوا في نفس السنة!

الديوان الوطني للإحصائيات يكشف عن أرقام سجلت سنتي 2017 و2018

ظاهرة تراجع الزواج لدى الشباب يمكنها أن تمتد إلى غاية 2030

وزارة العدل تكشف عن حوالي 66 ألف حالة طلاق خلال 2017

عرفت سنة 2018، تراجعا معتبرا في عدد الزيجات، حيث سجلت مصالح الحالة المدنية 332 ألف عقد قران، رافقه تراجع في عدد حالات الطلاق، مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية.

وحسب التقرير السنوي حول ديموغرافيا الجزائر الخاص بسنة 2018، الصادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، فإن عدد حالات الزواج عرف تراجعا كبيرا مقدر بنسبة 7.79 من الألف، مقارنة بسنة 2017.

وذكر التقرير أن تواصل تراجع المعدل العام للزيجات من 8.14 من الألف إلى 7.79 من الألف خلال 2017 و2018.

يعزز فرضية أثر التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية على تراجع عدد الزيجات، حيث تظهر تطور عدد الفئة السكانية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 -34 سنة.

التي ينحصر فيها 80 من المئة من الزواج، تراجعت بشكل جلي، حيث انتقلت من 10 مليون و997 ألف إلى 10 مليون و758 ألف ما بين 2015 و2018.

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة تراجع الزواج لدى الشباب يمكنها أن تمتد إلى غاية 2030.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن حالات الطلاق المسجلة لدى مصالح وزارة العدل قدرت بـ65 ألفا و690 حالة، ما يعادل نسبيا 1.57 من الألف مقارنة بسنة 2017.

وبذلك فالمعدل الخام للطلاق المعرف كحاصل قسمة عدد حالات الطلاق خلال السنة على عدد السكان لنفس السنة بلغ 1.50 من الألف، حيث شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بسنة 2017، أين بلغ 1.54 من الألف.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حالات الطلاق المسجلة في نفس سنة عقد القران، حيث ارتفعت في سنتي 2017 و2018 بشكل جد ملحوظ، لتنتقل من 19.32 إلى 19.80 من المئة.

وعلى صعيد متصل، كشف ذات التقرير أن حجم الوفيات بلغ خلال 2018، 193 ألف حالة، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبيا مقدرا بـ4.55 مقارنة بسنة 2017.

وحسب ذات المصدر، بلغ عدد سكان الجزائر 43 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2019، مرتفعا بنسبة 2.15 من المئة.

وهو ما يعادل مليون مولود جديد، مع توقعات ببلوغ عدد السكان 44 مليون نسمة مطلع 2020.