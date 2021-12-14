130 حالة أوميكرون في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حوالي 130 إصابة بمتحور “أوميكرون”. كما أضافت الحكومة، أن إغلاق المدارس في البلاد مرتبط بتصنيف وضع فيروس كورونا في البلاد بـ”الكارثي”.

ونقلت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية،تصريح رئيس الوزراء الفرنسي “من الضروري أن يكون الوضع كارثيا لإغلاق المدارس بعد عطلة عيد الميلاد”. رغم تحذير المجلس العلمي من الموجة السادسة من فيروس كورونا المحتملة في جانفي.

كما أضاف “لقد اخترنا دائما مع رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم ترك المدارس مفتوحة قدر الإمكان ومضاعفة الاحتياطات والاجراءات الوقائية”. معتبرا أن “التطعيم، وارتداء القناع وبطاقة الصحة، كلها إجراءات ستسمح بعدم الاضطرار إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات”.

في حين شجع كاستكس على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة. قائلا إن أصغرهم “هم ناقلون” للفيروس في فرنسا.

ومن جهته،أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية،غابرييل أتال رصد “ما يزيد عن 130 حالة إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في البلاد”. كما أضاف أتال:”نقوم أسبوعيا بـ10000 تسلسل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا يتيح لنا تحديد الحالات على أرضنا على نطاق واسع”.

و في سياق تطورات فيروس كورونا في فرنسا،أعطى المجلس العلمي توصياته للمواطنين قبل عشرة أيام من أعياد الميلاد،للحد من انتشار كورونا. كما طلب المجلس في توصياته “تقليص عدد الأفراد قدر الامكان حول موائد الاحتفال، الخضوع إلى فحص سريع لكوفيد 19 . قبل المشاركة في الاحتفالات العائلية، التأكد من أن المشاركين الأكثر ضعفا مثل كبار السن قد تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا. تهوية الأماكن باستمرار، وتفادي التجمعات الكبيرة في الأماكن العامة، بالإضافة إلى العمل عن بعد”.

يذكر أن 400 ألف فرنسي من المسنين فوق 65 يفقدون غدا صلاحية شهاداتهم الصحية. لعدم تلقيهم الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا.

و قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

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