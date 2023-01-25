130 ضابطا صهيونيا يقتحمون المسجد الأقصى ويلتقطون صورا استفزازية

إقتحم 130 ضابطا صهيونيا، من جهازي الشرطة والمخابرات، صباح اليوم الأربعاء، باحات وأروقة المسجد الأقصى الداخلية.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، إقتحم الضباط باحات المسجد الأقصى وأروقته، بما فيها قبة الصخرة المشرفة ومغارتها.

مبررين ذلك بالإجراءات الاستخبارية والأمنية، إلا أن خلفياتها لم تعرف حتى اللحظة.

وذكر شهود عيان أن الإجراءات التي سميت بـ”الأمنية”، كانت التقاط هؤلاء الضباط صورا تذكارية استفزازية قبالة قبة الصخرة المشرفة.

وجاء هذا الاقتحام عقب تصريح وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، اليوم ، بأنه سيواصل اقتحاماته لباحات المسجد الأقصى.

يشار إلى أن تصريحات بن غفير جاءت بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الأولى للأردن منذ عام 2018.

وتعهد نتنياهو للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.