130 لتر حليب يستهلكها المواطن سنويا

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إن أصعب شعبة في القطاع هي الحليب لأن مصدرها حيوانات حية.

كما أشار وزير الفلاحة، إلى أن قدرات الإنتاج طبقا للإحصائيات الماضية بلغت مليون و780 ألف بقرة حلوب. بأكثر من 3 ملايير و500 ألف من إنتاج حليب البقر من غير الماعز والإبل.

في حين، أكد أن معدل الاستهلاك السنوي لكل مواطن في الجزائر بلغ أكثر من 75 لتر للفرد الواحد. مردفا “وعند المقارنة بين الإنتاج الوطنية والبودرة المستوردة بلغ الاستهلاك السنوي للفرد الواحد 130 لتر وهذا رقم كبير جدا”.

و إتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدة إجراءات هامة من أجل تنظيم وتطوير شعبة الحليب واللحوم الحمراء. وذلك خلال لقاء ترأسه محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين و المستوردين للأبقار الحية.

و حسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفايسبوك اللقاء ينذرج هذه اللقاء في إطار مخطط عمل الحكومة و ورقة طريق القطاع. التي تهدف إلى الرفع من إنتاج الحليب الطازج. وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.

و الهدف من اللقاء الذي حضره كذلك 22 متعامل في استيراد الأبقار الحوامل المعدة للتكاثر إلى التقليص من الواردات بخصوص غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.