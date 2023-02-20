130 مؤسسة تشارك في المعرض الدولي للأغذية والتغليف بالجزائر

يشارك أزيد من 130 مؤسسة وطنية وأجنبية في فعاليات الطبعة الثانية للمعرض الدولي للأغذية والتغليف “أغروباك إكسبو” ،التي افتتحت اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

ويويستمر إلى غاية الخميس المقبل، حيث يشكل فرصة لالتقاء المتعاملين الاقتصاديين. بهدف التعرف على اخر المستجدات المتعلقة بالمواد الأولية. والمعدات والتقنيات المستخدمة في مجال الأغذية والتغليف.

ويأتي هذا المعرض، من أجل دعم شعبة الصناعات الغذائية وغيرها وتشجيع الاستثمار. وخلق شراكات دولية وتطوير المنتوج الوطني.

وأبرز الأمين العام لوزارة الصناعة، صالح الدين بلبيريك، أهمية شعبة الصناعات التحويلية الغذائية والتي تشغل حاليا نحو 170 ألف منصب مباشر وغير مباشر. مع تسجيل قيمة صادرات تفوق 500 مليون دولار.

واعتبر أن هذه الشعبة من “أهم الفروع الاستراتيجية” التي تؤثر بشكل كبير على مؤشرات التشغيل وزيادة القيمة المضافة وإحلال الواردات.

مؤكدا الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه الشعبة لاسيما من خلال التسهيلات التمويلية.

ولفت المسؤول إلى أن وزارة الصناعة أشرفت على إنشاء تكتل مهني خاص بشعبة الصناعة التحويلية الغذائية.

وهو ما يساهم في تنظيم الشعبة وتعزيز الحوار مع المهنيين من أجل البحث عن حلول من شأنها تطوير هذا النشاط.

وأشار ذات المسؤول، إلى وجود 500 مشروع على مستوى الوزارة يخص الصناعات التحويلية الغذائية.

لافتا إلى إمكانية أن تصل هذه المشاريع إلى 1000 مشروع بنهاية السنة.

وفي رده عن سؤال حول العقار الصناعي، أكد أن الحكومة تعمل على هذا الملف حيث سيتم “قريبا” إصدار القانون الخاص بالعقار.