130 وكالة سياحية تحصلت على ترخيص لتنظيم العمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه تم إختيار 130 وكالة سياحية ومنحها تراخيص لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 هـ. إلى غاية يوم أمس 29 مارس.

وحسب بيان للديوان، فإن هذه الوكالات إستكملت كافة الإجراءات الخاصة بالعملية إلى غاية مساء أمس الثلاثاء 29 2022م. كما تتواصل عملية ترخيص الوكالات المترشحة تبعا للآجال المحددة للعملية. عبر البوابة الإلكترونية. والتي تنتهي يوم الخميس 31مارس 2022 في الساعة الرابعة والنصف مساء.

وكان الديوان الوطني، قد أعلن يوم أمس عن تحصل 28 وكالة سياحة على الموافقة الأولية لتنظيم نشاط العمرة.

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ديوان الحج والعمرة: بإمكان الوكالات السياحية سحب دفتر الشروط الخاص بتنظيم العمرة

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أعلن سابقا أنه بإمكان أي وكالة سياحية للاسفار الراغبة في الترشح لتنظيم هذا نشاط لموسم 1443 هـ، التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية bawabetelomra.dz. وذلك إلى غاية الخميس المقبل 31 مارس في الساعة 16.30 مساء على ان يتم تسليم التراخيص والمواعيد للوكالة التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة. الشركات السعودية مدعوة للتسجيل عبر البوابة الجزائرية

كما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كافة شركات العمرة في المملكة العربية السعودية، إلى التسجيل لتنظيم هذا النشاط لموسم 1443 ه. كما أضاف بيان للوزارة، أن عملية التسجيل تتم عبر البوابة الجزائرية.