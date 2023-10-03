الخمر في الكؤوس ..هذا ما كان يدرسه التلاميذ في المدارس الخاصة

تحصلت النهار أون لاين، على بعض الكتب التي كانت تدرّس في المدارس الخاصة، تحتوي على نصوص وجمل تشجع على شرب الخمر كما هو الشأن. في أحد الكتب الموجهة لتلاميذ السنة أولى ابتدائي.

وقد تم ذكر الخمر في قصة” بياض الثلج” التي كانت في كتاب موجه للابتدائي. وجاء فيه ” الأقزام السبعة قاموا بوضع القليل من الخمر في كل كأس.” أثناء تناولهم لوجبة العشاء”.

والغريب في الأمر، أن هذا الكتاب كان يدرّس على مستوى المدارس الخاصة منذ سنوات. حتى أن بعض الأساتذة كانوا يطلبون من التلاميذ قراءة القصة ليلا قبل النوم. أو مطالبة الأولياء بقراءتها لهم.

ويندرج هذا الكتاب ضمن البرنامج الفرنسي الذي كانت المدارس الخاصة تدرسه للتلاميذ. لكن بعد قرار وزارة التربية بسحب هذه البرامج تراجعت بعض المدارس في تدريسه.

وقد قررت وزارة التربية تطبيق القانون الصارم، حيث منعت التعليم المزدوج على مستوى المدارس الخاصة. وأمرت العودة إلى برنامج الوزارة في جميع الأطوار الإبتدائي المتوسط والثانوي.

كما أمرت الوزارة بوقف كل الإتفاقيات التي كانت مبرمة بين المدارس الخاصة ودور النشر. التي كانت توزع الكتب الخاصة بالمنهاج الفرنسي.

هذا وكان وزير التربية الوطنية، أكد أن العمل بالبرنامج الوطني يعتبر شرطا أساسيا في القانون الخاص بفتح المدارس الخاصة. وكان معمولا به منذ القدم، إلا أن بعض هذه المدارس أرادت التمرد وقامت بالتدريس المزدوج، والاعتماد على اللغة الفرنسية. في عملية التدريس على حساب اللغة العربية، خاصة من حيث الحجم الساعي.