132 مليون شخص يستخدمون العربية في شبكة الانترنات و60 دولة تستخدم العربية

البرفيسور صالح بلعيد

كشف البرفسور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة ارتفع عدد المستخدمين للعربية عبر شبكة الانترنت ،حيث وصل عدد مستخدمين للغة العربية 132 مليون شخص.

بعد أن كان في سنة 2012 لا يتجاوز 05 آلاف شخص ، كما اكد بلعيد صالح في كلمته خلال افتتاحه ندوة تكوينية لفائدة الصحفيين بولاية البليدة.

والتي نظمتها جمعية الصحفيين والمراسلين للبليدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة.

واللغة العربية تعرف انتشارا عبر العالم، مشيرا إلى أن عدد مستعمليها حاليا يقدر ب60 دولة منها 22دولة كلغة رسمية و26دولة كلغة أجنبية أولى، و12دولة كلغة أجنبية ثالثة.

بالمقابل فإن اللغة الفرنسية عدد مستخدميها يقدر ب56دولة، كما يقدرعدد كلمات اللغة العربية بأزيد من 12 مليون كلمة، مقابل 600ألف كلمة في للغة الفرنسية. وقال أن اللغة العربية عظيمة وغنية مقارنة باللغة الفرنسية.

كما كشف بلعيد عن ارتفاع عدد المواقع الالكترونية عبر شبكة الانترنات الناشرة بالعربية إلى 600ألف موقع بعد أن كانت في سنوات الماضية لا تتجاوز حوالي 12ألف مشيرا إلى أن اللغة العربية عرفت انتشارا كبيرا في الخمس سنوات الأخيرة.