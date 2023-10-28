مجموعة “عصا موسى” تنفذ عمليات اختراق واسعة النطاق على أهداف استراتيجية للكيان وجيش الاحتلال

قامت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم ” عصا موسى”، بتنفيذ عمليات اختراق واسعة النطاق على أهداف استراتيجية للكيان وجيش الاحتلال.

وأعلنت هذه المجموعة، اختراق كاميرات مراقبة جديدة بمناطق حساسة في الأراضي المحتلة، حيث بثت مشاهد من كاميرات المراقبة على مقر الموساد والفرقة 8200 لجيش الاحتلال.

وتتبع الفرقة 8200 لجهاز المخابرات العسكرية “آمان” في جيش الاحتلال، وهي مختصة في عمليات الرصد والحماية والاختراق الالكترونية.

واعلنت “مجموعة عصا موسى” السيطرة على البيانات والمعلومات الشخصية لعدد كبير من أفراد جيش الاحتلال وتفاصيل الوحدات العسكرية.

كما كشقت ذات المجموعة امتلاكها للمزيد من المفاجآت وتوعدت بنشر كل ما لديها من قواعد بيانات للجمهور.

وكانت المجموعة نفسها قد نشرت في عديد المرات سلسلة من التسريبات، استهدفت أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة بمئات من جنود الاحتلال الصهيوني.

بالإضافة الى ملفات تحتوي على معلومات وتفاصيل عن مئات الجنودـ وطلاب مدرسة تحضيرية للخدمة العسكرية، وصورا شخصية لقادة كبار في جيش الإحتلال.