الصحة الفلسطينية في غزة: الاحتلال الصهيوني دمر 25 سيارة اسعاف منذ بدء العدوان

كشف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني استهدف ودمر 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان.

وأضاف ذات المتحدث، ان الاحتلال الصهيوني استهدف سيارتين من قافلة الجرحى التي كانت متجهة إلى معبر رفح.

كما انه قام باستهداف السيارة الثانية من قافلة الجرحى أمام بوابة مجمع الشفاء.

وطالب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة بملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على كافة المجازر التي ارتكبها في غزة.

وتابع نفس المتحدث:

“الاحتلال الصهيوني يحاول التنصل من جرائمه بمحاولة إلصاقها بأي طرف فلسطيني، وصمت المجتمع الدولي ضوء أخضر للاحتلال بارتكاب مزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني”.