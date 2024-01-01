بن ناصر يعلق على تعيينه سفير “اليونيساف” بالجزائر

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، فخره الكبير، بتعيينه سفير “اليونيساف” بالجزائر.

وكتب بن ناصر، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة “X“: “جد فخور بتعييني سفير لـ”اليونيساف” بالجزائر”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان: “معا نعمل من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا.. من أجل كل طفل”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، ستواجد حاليا بالعاصمة الطوغولية لومي، لخوض آخر تلاربص له مع الخضر، قبل مباشرة مغامرتهم في نهائيات أمم إفريقيا 2023.