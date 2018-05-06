138 رخصة لاستيراد اللحوم تحسبا لشهر رمضان

كشف، قدور الهاشمي كريم، مدير المصالح البيطرية في وزارة الفلاحة، أنه تم منح 138 رخصة صحية لاسيتراد اللحوم الحمراء.

وأوضح الهاشمي كريم،خلال استضافته في قهوة وجورنان،اليوم الأحد، انه تم تقديم 120 رخصة لاستيراد العجل الحي ليتم ذبحها في الجزائر.

وأضاف ضيف الحصة، أن قبل كل عملية استيراد، تكون هناك اتفاقية صحية وبشروط تتمثل في المذبح الملائم والحيوانات الصالحة.

وأشار قدور، إلى أن المصالح البيطرية تذهب قبل كل اتفاقية الى البلد المعني، لمراقبة أجواء ومكان الذبح والحيوانات المذبوحة.

وعن البلدان التي تستورد منها الجزائر اللحوم،قال الهاشمي كريم، إن الأخيرة تأتي من البرازيل والهند وفرنسا واسبانيا وتكون حسب بالسعر.