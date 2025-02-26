1387 قضية نصب إلكتروني في 2024

أكد بلحاج عبد الله ، ضابط شرطة رئيسي و إطار بالمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية، أن عدد قضايا النصب والاحتيال عبر الفضاء الرقمي في تزايد مستمر، مشيرا إلى أنه في سنة 2024 تم تسجيل 1387 قضية نصب إلكتروني، منوها إلى أن الجريمة إنتقلت من الواقع إلى المواقع.

وتطرق ذات المسؤول في حوار مع ملتيميديا الإذاعة الجزائرية، إلى مخاطر التجارة الإلكترونية. وأهم الأساليب والطرق المستخدمة للإحتيال والنصب عبر الفضاء الرقمي.

كما أبرز مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لهؤلاء المحتالين. كما قدم ذات المتدخل جملة من النصائح والارشادات للتسوق بأمان.

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