139 مترشح لرئاسيات 2019 قبل غلق باب الترشيحات بأكثر من شهر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم عن سحب 139 شخص استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لحساب رئاسيات 2019.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم الترشح للموعد الإنتخابي المقبل بلغ 139 شخص.

بينهم 13 رئيس حزب سياسي و126 مترشح حر، حيث استفاد هؤلاء حسب البيان من

الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأشار المصدر إلى أن العملية متواصلة بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح.

حيث ظهر بالقائمة أسماء سبق لها خوض غمار الرئاسيات.

على غرار رئيس “جبهة المستقبل” عبد العزيز بلعيد، بالإضافة إلى رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس.

ورئيس حزب “عهد 54” فوزي رباعين، ومن بين الذين أبدوا نيتهم في الترشح، رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.

وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني، وأحمد قوراية حزب “جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة”.

وفتحي غراس “الحركة الديمقراطية الاشتراكية”.

وعمار بوعشة عن “حركة الانفتاح”، ومحمد هادف عن “الحركة الوطنية للأمل” .

وكذا سليم خالفة عن “حزب الشباب الديمقراطي”.

وبن قرينة عبد القادر عن “حركة البناء الوطني” وبلهادي عيسى عن حزب “جبهة الحكم الراشد”.

يذكر أن المجلس الدستوري أكد في بيان له أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات هو يوم 3 مارس.