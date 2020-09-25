139 مليون مشاهدة لأغنية حسين الجسمي “لقيت الطبطبة”

تجاوز عدد مشاهدة اغنية، حسين جسمي الجديدة “لقيت طبطبة” عدد الـ139 مليون مشاهدة منذ طرحها على قناة الفنان الإماراتي على اليوتوب.

وصرح كاتب الأغنية، ايمن بهجت قمر، ان “فريق العمل لم يكن ينتظر هذا النجاح كله لهذه الأغنية”.

وقال “إن نجاح أغنية بالبنط العريض لم يكن مقصودا والقصة ليست بأني شعرت بأنها لناس تحتاج للطبطبة ولكن هذا ممكن يكون تحليل لما يحتاجه الناس في الوقت الحالي ولذلك حققت النجاح”.

ويعتبر الفنان الإماراتي حسين الجاسمي واحد من أنجح المغنيين في الخليج العربي منذ سنوات.

وقناته على اليوتوب من بين أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي بعد المصري، محمد رمضان.