14عملا فنيا يتوج بجائزة رئيس الجمهورية لصحفي المحترف

عرف حفل الطبعة4 لجائزة رئيس الجمهورية، للصحفي المحترف تتويج 14 عملا إعلاميا الذي أقيم اليوم الإثنين، في قاعة المؤتمرات الدولية، بالعاصمة.

وتتعلق بـ5 أصناف بالصحافة المكتوبة، الأعمال السمعية البصرية والعمل الإذاعي، والصحافة الإلكترونية، والصورة الفوتوغرافية،فيما تم حجب جائزتين إلكرونيتين.

الصحافة المكتوبة:

نورالهدى طابي/يومية النصر.

-عبد الدايم شريف/يومية لانوفال ؤبيبليك.

– ليلى آيت أكلي و عزيزة محديد /يومية لجون أنديبندون .

– التلفزيون الجزائري:

– نعيمة منحور/الإذاعة الجزائرية .

-كهينة أشرشور / قناة الأمازيغية الرابعة.

-سهيلة حرايرية ./الإذاعة الجزائرية .

-الإذاعة الجزائرية:

-نوال عرعار/القناة الأولى

– كمال مهدي/راديو البهجة

– سالم خلوي/راديو تيزي وزو

– الصحافة الإلكترونية:

– لوناس غرمور /الوسائط الإلكترونية

-الصورة الفوتوغرافية:

– حباش إلياس /يومية الوطن

جائزة لجنة التحكيم:

-محمد باعمي /راديو تمنراست

كما تم تكريم بعض الإعلاميين الدين إفتقدتهم الساحة وتعلق الامر بـ:

-رشيدة حمادي /مؤسسة التلفزيون العمومي

-سيدعلي بن نشيش /وكالة الأنباء الجزائرية

-محمد عبد الرحمن/المجاهد

-مينة زروق/الإذاعة

– علي عبود/راديو الإداعة

-محمد ميقاتي/ المجاهد

-مختار حيدر/الإذاعة –وكالة الأنباء الجزائرية

-آيت قاسي مولود/وكالة الأنباء الجزائرية

-براهيم براهيمي/أستاذ مؤسس المدرسة العليا للصحافة

-عبد الرحمن بطاش/جريدة لسوار دالجيري

-يسمينة دريسي/جريدة لسوار دلجيري

-نعيمة حمودة/ جريدة رفوليسيون أفريكان

-حليم مقداد/ألجيري بيبليكا

-السعيدة دبالي/ الحياة العربية.