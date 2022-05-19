14متهما في قضية النصب على الطلبة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم

تفتح محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، قضية النصب على الطلبة، وهي القضية التي شدت انتباه الرأي المحلي وحتى الدولي، لضلوع مؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي فيها ويتعلق الأمر “نوميديا لزول” و “فاروق.ب” المعروف باسم “ريفكا”، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة المسماة ” إيناس ع. فاطمة الزهراء” التي استفادت من استدعاء مباشر بعد الإفراج عنها من قبل قاضي التحقيق.

ويتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف صاحب الشركة الوهمية ” futur GATE” المدعو ” أسامة، ر ” ووالدته البرلمانية السابقة المسماة ” ع.سعاد” وشقيقه ” ر.سيف الدين” وسكريترته الخاصة ” ج.ليلى” ،إلى جانب متهمين آخرين شملتهم المتابعة القضائية منهم المسماة “ط. نجاة”، ” ” ف.يانيس” ؛” ح.زكريا”،” ت.نسيم”،” ش.هشام”، “ب محمد أمين “، ،” ب.ع.رانية”.

في حين، تم إحالة القضية على المحكمة قبل أسابيع ، من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاءالعاصمة، بعدما تم تجنيح التهم الموجهة للمهتمين ال14، وإعادة تكييف الوقائع من جناية الى جنحة، أين تم إسقاط عديد التهم التي تم نسبها للمتهمين خلال مجريات التحقيق الابتدائي، أبرزها، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.

كما سيمثل المتهمون محلّ المتابعة لمواجهة تهم تتعلق بجنحة النصب على الجمهور، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.