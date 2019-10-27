14 ألف مخبزة مغلقة غير مصرح بها لدى الضرائب ..!

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، عن وجود 14 ألف مخبزة مغلقة، دون تصريح بقرار الغلق لدى مديرية الضرائب.

وأوضح قلفاط، في اتصال لـ”النهار” أون لاين”، اليوم، “أن وزارة التجارة شرعت في عملية إحصاء المخابز وتحديد القائمة الخبازين العاملين”.

وقال المتحدث، “أن هذه القوائم ستودع على مستوى المطاحن، والتي بدورها ستقوم بمنح مادة الفرينة للمخابز الوارد أسمائهم في القائمة”.

وأضاف رئيس اتحادية الخبازين،”أن هذا الإجراء جاء لتفادي بيع مادة الفرينة لجهات مجهولة، وتوجيه مادة الفرينة للخبازين العاملين فقط”.

وكشف ممثل الخبازين قلفاط، “عن وجود 14 ألف مخبزة مغلقة عبر الوطن، دون تصريح بقرار الغلق لدى مديرية الضرائب”.

وتابع المتحدث “أن أسباب الغلق راجع لغياب هامش الربح، ومنهم من غيروا نشاطهم”.

وأكد قلفاط، “أن الوزارة التجارة ستقوم بسحب السجل التجاري من الخبازين، الذين توقفوا عن ممارسة هذا النشاط”.

وقال رئيس اتحادية الخبازين، قلفاط، في سياق آخر، أن معدل استهلاك المواطنين لمادة الخبز بلغ 60 مليون خبزة في اليوم

وأكد قلفاط، أنه تم رمي 5 بالمائة من المادة الخبز في سلة المهملات.