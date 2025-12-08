14 إصابة في حادث مرور بباتنة

شهد الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي باتنة ومروانة، زوال اليوم الاثنين، حادث مرور خلف إصابة 14 شخصا بجروح خفيفة.

وذلك إثر اصطدام وقع بين سيارة سياحية وحافلة صغيرة لنقل المسافرين من نوع كواستر.

وحسب بيان لخلية الإعلام التابعة لمديرية الحماية المدينة لولاية باتنة، فقد تدخلت وحدة مروانة فورا إلى موقع الاصطدام، وقدمت الإسعافات الأولية للجرحى قبل إجلائهم إلى مستشفى مروانة لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الحماية المدنية أن جميع الإصابات وصفت بالخفيفة، مشيرة إلى أن ركاب الحافلة غادروا المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية.