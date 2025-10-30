14 جريحا اثر اصطدام بين حافلة وسيارتين بالبليدة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس في إصابة 14 شخصا بولاية البليدة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 02سا 46د لأجل حادث اصطدام تسلسلي بين شاحنة و سيارتين. و حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق السريع بني تامو اتجاه الجزائر، بلدية ودائرة البليدة.

الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح مختلفة (01 في حالة خطيرة)، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

