14 جريحا في حادث مرور بتيزي وزو

أصيب 14 شخصا اليوم الثلاثاء بعد حادث انحراف وانقلاب حافلة صغيرة بولاية تيزي وزو.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 11سا 54د من أجل حادث انحراف و انقلاب حافلة صغيرة. بالمكان المسمى تاوريت تليون، بلدية و دائرة الأربعاء نايث إيراتن.

وقد خلّف الحادث إصابة 14 شخصاً، 12 منهم نقلوا من طرف خواص لهم جروح مختلفة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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