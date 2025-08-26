14 سوقا جواريا لبيع الأدوات المدرسية بالعاصمة

ترأس والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا خُصص لمتابعة التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي لموسم 2026/2025. والتحضيرات الاستباقية تحسبا لموسم الخريف والشتاء، وكذا التحضيرات الخاصة باحتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.

واستمع الوالي إلى عرض مفصّل حول وضعية المؤسسات التربوية الجديدة، تحضيرا للدخول المدرسي القادم. حيث تمّ الانتهاء من إنجاز 12 ابتدائية، 3 متوسطات، ثانوية واحدة نصف داخلي، 27 مطعما مدرسيا، و وحدة الكشاف والمتابعة. بالإضافة إلى أشغال أقسام التوسعة وبلغ عددها 72 قسما وهذا بهدف تخفيف الضغط على الأقسام. كما سيتم تنصيب 14 سوقا جواريا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار معقولة ومقننة وضمان الوفرة ووضعها في متناول الأولياء.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة من أجل دخول اجتماعي ناجح ومميز. حيث أكد على العمل على مدار الأسبوع 7/7 من أجل تدارك التأخر المسجل على بعض المؤسسات التربوية التي سيتم استقبالها. وكذا وضع التجهيزات اللازمة بالمؤسسات التربوية المنجزة في أقرب الآجال. المتابعة الميدانية لأشغال مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية وأشغال توسعة الأقسام التي تعرف تأخرا.

وبخصوص متابعة التحضيرات الخاصة بموسمي الخريف والشتاء، والإجراءات الاستباقية المتخذة لتفادي وقوع الكوارث الطبيعية التي قد تنجر عن التقلبات الجوية. أكد الوالي على ضرورة التنقية الدورية للأودية والبالوعات، ومعاينة وصيانة مضخات المياه لوضعها حيّز الخدمة، تنقية الأنفاق الأرضية والطرقات السريعة. القضاء على النقاط السوداء ورفع الردوم مع تنظيف والاعتناء بالمحيط. بالإضافة كذلك إلى تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل المادية، مع تكثيف التدخلات الميدانية.

