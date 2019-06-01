14 شابا يستغلون الإحتفالات بليلة القدر لينطلقوا في رحلة “حرقة” بسكيكدة

علم،تلفزيون النهار،أن حوالي 14 شابا إنطلقوا ليلة الجمعة إلى السبت في رحلة “حرقة”،إنطلاقا من شاطئ “خرايف لعوينات” ببلدية أولاد أعطية بسكيكدة

وحسب ما توفر من معلومات من محيط “الحراقة” فإن هؤلاء ينحدرون من مختلف بلديات المصيف القلي، إستغلوا الإحتفالات

التي تقام هنا وهناك بمناسبة ليلة السابع والعشرين من رمضان، لينطلقوا في رحلة هجرة غير شرعية، عبر قارب خشبي

إشترك الجميع في تجهيزه، هذا ولا تزال أخبار هؤلاء غير معروفة إلى غاية الآن بعد أن إنقطع معهم الإتصال .

يذكر أن نفس الشاطئ عرف قبل أيام انطلاق رحلة لـ 16 حراقا ينحدرون من عدة بلديات من الولاية وحتى من ولاية عنابة، انتهت بوصولهم إلى الضفة الاخرى.