14 ضحية إثر حادث اصطدام حافلة بسيارة في أدرار

لقي شخص حتفه، وأصيب 13 آخرين، إثر حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم الأحد، في ولاية تيارت.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة “تدخلت على الساعة 5 سا 49 دقيقة من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة”. “بالطريق الوطني رقم 52 , بلدية و دائرة أولف”.

و”خلف الحادث حالة وفاة واحدة، وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. “أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة”.