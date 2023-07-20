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أخبار الجزائر

14 ضحية في إنحراف حافلة بوهران

بقلم نادية بن طاهر
14 ضحية في إنحراف حافلة بوهران
صورة من الأرشيف
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أصيب 14 شخصا بجروح، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مرور خطير، على مستوى الطريق الولائي رقم 20 ببلدية بوسفر في وهران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في إنحراف حافلة من الحجم الصغير.

حيث توجهت إسعافات الحماية المدنية لمكان الحادث، مباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة.

أين تم تسجيل 14 جريح “3 من جنس ذكر، 5 من جنس أنثى و6 أطفال”.

ويعاني الضحايا، من إصابات متفاوتة وحالات صدمة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم نحو مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

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