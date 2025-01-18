14 ضحية في حادث مُروع بتمنراست

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 5 آخرون بجروح، في حادث مرور مروّع وقع مساء أمس الجمعة، بالطريق الوطني رقم 55 أ في تمنراست.

وحسب بيان نشرته مديرية الحماية المدنية لولاية تمنراست، اليوم السبت، تدخل أفراد الوحدة الثانوية سيلت عشية أمس، حوالي الساعة الرابعة مساءً، من أجل حادث مرور مميت.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة نفعية بشاحنة، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص في عين المكان مجهولي الهوية. وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعاف الضحايا في عين المكان، ثم تحويل الجرحى إلى عيادة سيلت ونقل جثث المتوفين إلى ذات العيادة.

هذا ودعت مصالح الحماية المدنية، جميع السائقين إلى احترام قانون المرور والرفع من درجة الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.