14 عائلة يتهددها خطر الموت تحت الأنقاض بحي قمبيطة في وهران

تستغيث 14 عائلة بحي قمبيطة في وهران وتطلب من الجهات الوصية التدخل لإنتشالها من خطر الموت تحت الأنقاض، بعد انهيار شبه كلي لشقق بعمارة منذ سنة.

وتتواصل الإنهيارات بالعمارة، مما ينذر بكارثة لا تحمد عقباها إن لم يتم ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة في أقرب الآجال.

ورغم الشكاوى المتكررة التي أودعت بمكاتب السلطات المعنية، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

وقد أبدت هذه العائلات إمتعاضها الشديد إزاء الغياب التام للسلطات المحلية والولائية، وعدم التدخل لإدراجهم ضمن العائلات المعنية بالترحيل.

ويأتي ذللك بالرغم من الإنهيارات المتكررة التي شهدتها العمارة، والتي تعود للعهد الاستعماري.

ويعيش سكان العمارة، رفقة أبنائهم مسلسل رعب وفزع مع كل هلوب للرياح وتساقط للأمطار، والتي أضحت تتسرب إلى مساكنهم بفعل هشاشة وقدم المبنى، إلى درجة أن كل عمليات الترميم والترقيع لم تجد نفعا.