14 علامة لا تتجاهلها.. تحذرك من أخطر أنواع السرطانات

غالبا ما يعتبر تشابه الأعراض بين الأمراض من أكثر الأمور الحساسة التي تؤدي إلى إلتباسات بالتشخيص. فعسر الهضم وآلام المعدة مثلا غالبا ما يتم تشخيصها على أنها خلل عادي في وظيفة الجهاز الهضمي. إلا أنها قد تكون مؤشرا على أكثر السرطانات خطورة وهو سرطان البنكرياس.

وسرطان البنكرياس هو أكثر أنواع السرطانات فتكا، حيث يموت أكثر من نصف المصابين بالمرض في غضون ثلاثة أشهر من التشخيص.

وبحسب الممرضة جيني جونز، العاملة في واحد من المراكز المختصة بسرطان البنكرياس بالمملكة المتحدة، فإن الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس، والتي قد تتداخل مع أمراض أخرى تتلخص في عسر الهضم. حيث يمكن أن يكون عسر الهضم وحرقة المعدة من الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس. بالإضافة كذلك إلى آلام البطن أو الظهر، وهي من الأعراض الشائعة إلى حد ما، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من أحدهما فقط.

كما تتمثل الأعراض في فقدان الوزن غير المبرر، وقد يظهر فقدان الوزن المرتبط بسرطان البنكرياس في البداية عندما لا يحاول الناس حقا إنقاص الوزن ويأكلون بشكل طبيعي نسبيا. وفقدان الشهية، التي يرتبط أحيانا بفقدان الشهية، وهو عرض آخر من أعراض سرطان البنكرياس يسهل تجاهله. والحكة حيث قد تصاب البشرة بحكة شديدة قبل حدوث اليرقان. لأن أملاح الصفراء تتراكم تحت الجلد، وتؤدي لحكة جنونية.

بالإضافة كذلك إلى تغييرات في البراز، البراز الأصفر يحدث غالبا مع حدوث اليرقان. وهو علامة أكيدة على وجود خطأ ما في أعلى الجهاز الهضمي. والغثيان حيث يمكن أن يكون الغثيان واحدا من العلامات الشائعة لسرطان البنكرياس.

كما أن الحمى والرعشة والشعور بالإعياء، هي أعراض غير شائعة لسرطان البنكرياس، ولكنها قد تكون مرتبطة بالحالة وتحتاج إلى عناية طبية فورية. الإكتئاب والقلق بدون أي سبب واضح هو عرض شائع لسرطان البنكرياس. فالحالة المزاجية السيئة يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع الألم والإرهاق.