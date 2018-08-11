14 قتيل و57 جريح بحوادث المرور خلال يومين فقط

سجلت وحدات الحماية المدنية 5638 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة بين 09 إلى 11 أوت الجاري و الى غاية الساعة 8 صباحا منه.

من بين أهم هذه التدخلات سجلت عدة حوادث مرور،16 منها كانت الأكثر دموية بتسببها في وفاة 14 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 57 آخرين بجروح

الحصيلة الأثقل سجلت على مستوى ولاية قسنطينة بوفاة 05 اشخاص وإصابة شخص واحد بجروح، على اثر حادثين مروعين

من جهة أخرى سجلت نفس المصالح عدة تدخلات من نوع اخر، بنقل 6 جثث الى المستشفيات بعد أن توفي أصحابها غرقا في البحر والبرك المائية

أما بشأن الحرائق فقد تدخلت وحدات الحماية لإخماد 6 حرائق مختلفة في كل من الولايات التالية : تيزي وزو، مستغانم، عين الدفلى، تندوف، البليدة.