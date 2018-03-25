14 مليار سنتيم إعانة “قفة رمضان” لـ 30 بلدية في العاصمة

خصصت ولاية الجزائر مبلغا ماليا قدر بـ 14 مليار و600 مليون سنتيم من أجل منحه للبلديات الفقيرة على شكل إعانات مالية.

من أجل توزيعها على العائلات المحتاجة، والتي تم إحصاؤها للإستفادة من قفة رمضان، بعد تحديد سعرها من قبل وزارة التضامن.

وقال، خالد بلاّل، مدير الميزانية والتجهيز في حديث خص به “النهار أونلاين”، أن ولاية الجزائر خصصت 14 مليار و600 مليون سنتيم.

لفائدة 30 بلدية ذات الدخل المحدود من أجل توزيعها على العائلات المعوزة على شكل طرود تحسبا للشهر الفضيل.

وأضاف ذات المتحدث، أنه يتم سنويا تخصيص إعانات مالية تقدم للبلديات الفقيرة، من أجل الشروع في توزيع قفة رمضان.

وتم تقسيم الإعانات على البلديات التي تحتوي عدد كبير من العائلات المعوزة التي يفوق عددها 30 بلدية.

بالإضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار البلديات التي عرفت عمليات ترحيل كبرى واستقبلت العائلات بالأحياء السكنية الجديدة.

وتتمثل البلديات المعنية في : بوزريعة، بني مسوس، الدويرة، خرايسية، بابا أحسن، برج البحري، برج الكيفان، عين طاية، المرسى.

بالإضافة إلى بلدية جسر قسنطينة، سحاولة، أولاد اشبل، تسالة المرجة، معالمة، السويدانية، باب الواد، القصبة، وبولوغين.

ناهيك عن بلديات، رايس حميدو، الحراش، بوروبة، باش جراح، سيدي موسى، هراوة، الحمامات، المدنية، بلوزداد، المقرية، وواد قريش.