حصد المنتخب الوطني “للكيك بوكسينغ” 14 ميدالية في البطولة العربية التاسعة “للكيك بوكسينغ”، التي افتتحت منافساتها الإثنين بالأردن.

وتوج المنتخب الوطني “للكيك بوكسينغ” بـ14 مدالية، منها 3 ذهبيات، 6 فضيات و5 برونزيات.

واعتبر المدرب رشيد بن باهي، في تصريح لـ(و.أ.ج)، أن النتائج المحققة جيدة، خاصة أن المنتخب حديث النشأة ويفتقر للخبرة العالمية.

وأضاف المدرب بن باهي، أن المشاركة في مثل هذه البطولة يساعد الرياضيين الجزائريين على تحسين مستواهم وقدراتهم بشكل أفضل.

وعرفت المنافسة مشاركة أكثر من 100 رياضي يمثلون كل من ليبيا، مصر، فلسطين، الكويت، الإمارات، البحرين، اليمن بالإضافة إلى الأردن.